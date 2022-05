Termini Imerese, maltrattavano bambini all'asilo: 5 maestre a processo

I piccoli, tra i 3 e i 6 anni, sarebbero stati schiaffeggiati, presi per i capelli o lasciati per ore con la faccia rivolta verso il muro. Una sesta insegnante ha scelto il rito abbreviato

Il gup di Termini Imerese, Valeria Gioeli, ha rinviato a giudizio cinque maestre in servizio all'asilo nel Palermitano accusate di maltrattamenti nei confronti di alunni tra i 3 e i 6 anni. I piccoli sarebbero stati schiaffeggiati, presi per i capelli o lasciati per ore con la faccia rivolta verso il muro. Una sesta insegnante ha scelto il rito abbreviato che verrà celebrato davanti allo stesso giudice.