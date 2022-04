Addio a Letizia Battaglia, la camera ardente a Palazzo delle Aquile

La camera ardente per Letizia Battaglia, morta a Palermo a 87 anni, è aperta dalle ore 12 nell'atrio di Palazzo delle Aquile, sede del Municipio di Palermo. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando insieme ai familiari della fotoreporter ed ex assessore comunale. L'ingresso al pubblico sarà disciplinato secondo le direttive in materia sanitaria legate al Covid-19.

Il ministro Franceschini: "Addio a una grande italiana"

"Addio a Letizia Battaglia. Una grande fotografa, una grande donna italiana che con la sua arte e le sue fotografie ha portato avanti importanti lotte di denuncia e di impegno civile". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che si stringe ai familiari e agli amici.



Il presidente della Camera Fico: "Sua scomparsa è enorme perdita"

"Una straordinaria artista, capace di trovare sempre un punto di vista differente per osservare la sua città e la società. Una grande reporter che ha raccontato episodi drammatici della nostra storia recente. E un'attivista politica, impegnata in prima persona per la propria comunità. Letizia Battaglia è stata tutto questo e tanto altro ancora. La sua scomparsa è un'enorme perdita per tutti noi". Così il presidente della Camera Roberto Fico.

Miccichè: "Eccezionale testimone di Palermo"

"Una donna e una fotografa eccezionale, testimone della Palermo buia e tetra segnata da stragi e omicidi e anche della Sicilia che faticosamente sta cercando di rialzarsi, affrancandosi dalla mafia: tutto questo era Letizia Battaglia, professionista e artista del vero, che il mondo ci invidiava". Così il presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, commentando la morte della famosa fotografa palermitana ed "esprimendo ai familiari il cordoglio mio e del Parlamento siciliano".

L'assessore Samonà: "Lottava per donne e bambini"

"La Sicilia ieri ha perso un pezzo della sua anima: non possiamo non ringraziare Letizia Battaglia per quei suoi scatti storici, che hanno fissato indelebilmente la nostra Terra, profanata e insanguinata dall'arroganza violenta della mafia. Mi piace anche ricordare il suo impegno, una sorta di missione, a favore di donne e di bambine. A questo proposito, indimenticabile è l'immagine della piccola con la busta del pane, che ha sullo sfondo il quartiere della Kalsa. Attraverso i suoi occhi abbiamo vissuto, anche se solo metaforicamente, la sua straordinaria vita. Voglio salutarla con una sua riflessione: 'Ho fotografato in tutto il mondo, ma fuori da Palermo le foto mi vengono diverse. Qui c'è qualcosa che mi appartiene, o io forse le appartengo'. Grazie Letizia". Questo il ricordo dell'assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà.