Palermo, elezioni comunali: Scoma candidato sindaco per la Lega

La candidatura di Scoma alle elezioni comunali

"Siamo al lavoro con Scoma per dare a Palermo un'amministrazione finalmente all'altezza e non si può più tornare indietro: crediamo nell'unità della coalizione e chiediamo agli alleati di sostenere la nostra proposta", ha detto il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo. "Sarà una campagna elettorale entusiasmante, per spiegare cosa vogliamo fare per Palermo. Non c'è più tempo da perdere ed è necessario partire", ha aggiunto Minardo.