Giro di Sicilia 2022, anche Vincenzo Nibali ai nastri di partenza

Quattro le tappe in calendario. Oggi la prima: si parte da Milazzo con arrivo in volata a Bagheria. Il percorso della giornata di snoderà per 199 chilometri

Parte oggi il Giro di Sicilia, competizione rinata grazie alla collaborazione tra Regione Siciliana e Rcs Sport e che fino a venerdì 15 aprile vedrà il grande ciclismo dare spettacolo nell'Isola, a meno di un mese dall'arrivo della carovana del Giro d'Italia. Si tratta di 662 chilometri per quasi 10.000 metri di dislivello su percorsi misti che culmineranno nel gran finale alla conquista dell'Etna, con la scalata e l'arrivo in quota sul versante nord del vulcano, a Piano Provenzana. Alla competizione partecipano Vincenzo Nibali, che cerca il bis, e Damiano Caruso che, per la prima volta nella sua terra, si misura in una prova a tappe.

Il percorso

Quattro le tappe in calendario. Oggi la prima: si parte da Milazzo con arrivo in volata a Bagheria. Il percorso della giornata di snoderà per 199 chilometri, passando anche per la statale 113. Per agevolare lo svolgimento della competizione, sulla A20 Messina-Palermo sarà impedito l'attraversamento in uscita negli svincoli autostradali di Falcone, tra le 10 e le 11, e di Cefalù, tra le 13 e le 14.15. Mercoledì 13 aprile sarà la volta della Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 chilometri; giovedì si correrà la Realmonte-Piazza Armerina di 172 chilometri; venerdì si chiuderà con la Ragalna-Etna di 140 chilometri con arrivo a Piano Provenzana.

La gara

Nibali proverà bissare il successo dell'anno scorso, ma dovrà fare i conti con Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Louis Meintjes, Diego Rosa, Jefferson Cepeda, Kenny Elissonde e Andrii Ponomar. Pronti a lasciare la loro firma almeno su una vittoria di tappa Vincenzo Albanese, Matteo Moschetti, Matteo Malucelli, Alessandro Fedeli, Simone Velasco, Benjamin King, Simone Petilli e Filippo Fiorelli. Oltre alla maglia giallorossa di leader della classifica generale, al termine di ogni tappa saranno assegnate anche la maglia ciclamino al leader della classifica a punti, quella verde pistacchio al miglior scalatore e la bianca al miglior giovane.

Nibali: "È la mia corsa di casa"

"Tornare a Giro di Sicilia mi fa sempre piacere - ha detto Nibali - è la mia corsa di casa. Penso sia una tappa importante per prepararmi al meglio in vista del Giro d'Italia e di conseguenza i miei obiettivi sono testare la condizione e ritrovare il ritmo gara dopo una piccola pausa e gli allenamenti in altura. Ho solo grandi ricordi della mia vittoria l'anno scorso qua in Sicilia, è stato qualcosa di assolutamente speciale. Siamo di nuovo qui e ho al mio fianco una squadra molto forte e sono sicuro che la mia Astana Qazaqstan Team potrà fare bene in questi quattro giorni".

Musumeci: "Grazie a questi eventi si valorizzano piccoli e grandi centri della Sicilia"

Scatta oggi "Grazie a queste manifestazioni - afferma il presidente della Regione Nello Musumeci - valorizziamo ulteriormente piccoli e grandi centri della Sicilia, facendo apprezzare la nostra regione in tutto il mondo e, spesso, dando la possibilità di scoprire letteralmente le località meno note. Continuiamo, anche attraverso eventi internazionali come questo, a promuovere le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche di questa terra, ricca di "tesori" racchiusi tra mare e aree interne, per dare impulso all'economia turistica e al suo indotto".