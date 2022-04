Airone ferito soccorso a Pantelleria

Un airone cenerino ferito a un arto inferiore è stato soccorso in località "Mursia" a Pantelleria in evidente stato di difficoltà. L'animale è stato salvato dai carabinieri forestali nel territorio del Parco Nazionale dell'isola in provincia di Trapani. Il volatile è stato portato prima da un veterinario e successivamente trasferito nel centro di recupero fauna selvatica di Bosco della Ficuzza, nel palermitano, con un aereo, per essere curato e poi liberato per tornare a volare.