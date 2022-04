Processo Open Arms, Salvini in aula a Palermo per la nuova udienza

È in programma per questa mattina, presso l’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo, la nuova udienza del processo Open Arms, che vede imputato il leader della Lega Matteo Salvini, accusato del sequestro di 147 migranti nell’agosto del 2019. Sul banco dei testimoni sfileranno Marc Reig Creus, comandante della nave Open Arms, Vincenzo Asaro, direttore sanitario dell'Ospedale di Licata, Asp di Agrigento, Cristina Camilleri, responsabile del Cta - dipartimento di Salute mentale dell'Asp di Agrigento, Alessandro Dibenedetto, psicologo in servizio presso l'Emergency Onlus, Katia Valeria Di Natale, medico in servizio presso lo Staff Cisom, Progetto Passim 2, Dario Caputo, prefetto di Agrigento, Rosa Maria Iraci, Questore di Agrigento. Presente in aula lo stesso Matteo Salvini.