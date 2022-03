Ucraina, a Palermo studenti sfilano con sciarpa della pace. VIDEO

La lunga siarpa sfilato per le strade del centro storico, accompagnata dalla musica della banda del liceo musicale Regina Margherita e portata in corteo dagli studenti dalla cattedrale fino a piazza Verdi

Una lunga sciarpa, cucita all'uncinetto, ha sfilato per le strade del centro storico di Palermo come simbolo di pace. La "Sciarpa della pace", appunto, accompagnata dalla musica della banda del liceo musicale Regina Margherita, è stata portata in corteo dai ragazzi delle scuole, ma non solo, dalla cattedrale fino a piazza Verdi.

“Sciarpa contro guerra insignificante”

“Questa sciarpa è lunga 16 metri ed è stata realizzata da varie regioni d’Italia – spiega una rappresentante della manifestazione. “Per esempio questa è stata realizzata da una signora siciliana che è venuta a mancare e la figlia ha deciso di donarla per far vedere che noi ci siamo e siamo contro questa guerra insignificante”. La sciarpa è in pellegrinaggio sull’Isola dal 2019: le prime “mattonelle” sono state realizzate nel 2017 in Calabria e da allora è stata accolta in alcune regioni italiane, valicando anche i confini nazionali.