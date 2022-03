Tentato furto in cantiere stradale sulla Palermo-Agrigento, 2 arresti

Nella loro auto sono stati trovati gli arnesi da scasso. I due sono indagati anche per ricettazione

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Misilmeri, in provincia di Palermo, con l'accusa di aver tentato un furto in un cantiere stradale sulla Palermo Agrigento. I due sono indagati anche per ricettazione. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l'arresto.

Il tentato furto

I carabinieri hanno sorpreso i due uomini, un 41enne e un 28enne, mentre armeggiavano con una tenaglia su un mezzo parcheggiato nel cantiere al chilometro 236. Appena hanno visto i militari i due sono fuggiti, ma dopo un beve inseguimento sono stati bloccati. Nella loro auto sono stati trovati gli arnesi da scasso, una tanica in plastica con residui di gasolio e un lavandino, posate, padelle, bacinelle, ombrelloni e un mobile da bagno con specchiera. Parte degli oggetti sono stati riconsegnati ai proprietari. Altro materiale è stato sequestrato. Il valore complessivo della refurtiva era di circa 2.500 euro.