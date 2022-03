Terrasini, sequestrati 190 tamponi Covid non sicuri

I militari della guardia di finanza della compagnia di Partinico hanno sequestrato 190 tamponi per il Covid perché ritenuti non a norma. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) In una farmacia a Terrasini i finanzieri hanno trovato presidi medici per la ricerca dell'antigene del Covid-19 che presentavano irregolarità perché non avevano i dati identificativi del produttore e del distributore e quindi violavano la normativa nazionale sull'etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti previsti dal Codice del Consumo. Il titolare della farmacia è stato segnalato alla Camera di commercio per l'irrogazione della sanzione amministrativa, che varia da un minimo di 516 ad un massimo di 25.823 euro.