Palermo, deruba farmacia armato di scalpello: ricercato rapinatore

Un uomo armato di scalpello ha rapinato una farmacia in via Leonardo da Vinci a Palermo ed è riuscito a scappare. Sono in corso le indagini della polizia per risalire all'autore della rapina.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, l'uomo è entrato nel locale minacciando i dipendenti, poi ha aperto una delle casse, ha preso i contanti ed è scappato. Ancora da accertare se sia riuscito a fuggire grazie all'aiuto di un complice che lo attendeva fuori dalla farmacia.