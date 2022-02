Condannata a 30 anni per aver avvelenato il marito: va ai domiciliari

I familiari della vittima: “Pochi 30 anni di carcere”



"Sono pochi 30 anni di carcere per un omicidio così brutale e premeditato", hanno commentato i familiari di Sebastiano Rosella Musico. "Loredana ha assassinato mio figlio - dice la madre della vittima, Antonina Filicicchia - Nessuna pena applicata dal giudizio degli uomini potrà restituirmelo ma il mio cuore di madre sarebbe meno affranto se la responsabile scontasse una pena adeguata alla sua condotta assurda e selvaggia". "Oggi per questo reato non sarebbe concesso il rito premiale del giudizio abbreviato - sottolineano gli avvocati Salvatore Sansone e Salvatore Di Lisi che assistono la famiglia - Infatti con l'entrata in vigore della legge del 20 aprile 2019, il giudizio abbreviato non è più ammesso per i delitti puniti con l'ergastolo, come, ad esempio, il reato di omicidio aggravato o quello di sequestro di persona aggravato. All'epoca dei fatti, invece, era in vigore una norma che consentiva ancora il rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo". "La battaglia per la tutela delle ragioni della famiglia Rosella Musico - concludono i legali - non finisce oggi, continuerà certamente in appello dove riteniamo di far valere la richiesta, già formulata in primo grado, di nuove contestazioni suppletive di responsabilità dell'imputata per un congruo aggravamento di pena".