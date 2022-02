Noto, due furti con mazza da baseball: denunciato

I ladri hanno rubato il registratore di cassa di un bar panineria e, dopo si sono impossessati di 16 orologi e due collane in oro e perle

Un 25enne di Noto, nel Siracusano, è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato e continuato. Secondo gli agenti sarebbe l'autore, insieme a un complice, di due furti in successione a due esercizi commerciali.

Il furto

I ladri hanno rubato il registratore di cassa di un bar panineria e, dopo si sono impossessati di 16 orologi e due collane in oro e perle frantumando, con una grossa mazza, la vetrina di una gioielleria nel centro storico di Noto. Sono in corso indagini per individuare il complice.