Agrigento, bimba ricoverata in crisi d'astinenza neonatale: indagini

Una neonata di Licata è stata trasferita dall'ospedale San Giacomo d'Altopasso della città del Faro al San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è ricoverata in terapia intensiva in crisi d'astinenza neonaltale - e non in overdose come riportato in un primo momento dalle agenzie di stampa - dopo essere risultata risultata positiva al drug-test dell'urina. La madre ha problemi di tossicodipendenza e il trasferimento è stato effettuato "per complicazioni in seguito al parto”. La piccola è venuta al mondo giovedì mattina, mentre il giorno successivo è avvenuto il trasferimento. A seguito dell’accaduto, è stata avviata un'indagine da parte dei carabinieri.