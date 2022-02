Bimbo ricoverato per overdose in ospedale a Palermo

Un bimbo di soli 18 mesi è arrivato ieri sera in overdose al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina a Palermo. Il piccolo, che aveva ingerito dello stupefacente, è stato subito sottoposto alle cure da parte dei medici e ora sta meglio. I sanitari hanno contattato la polizia, mentre il bambino è stato affidato al direttore sanitario del Di Cristina. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla procura per i minorenni. Gli inquirenti hanno sentito i genitori che vivono in periferia nel capoluogo siciliano. Si tratta del decimo caso negli ultimi mesi di un bimbo finito in overdose per aver ingerito della droga, per lo più hashish e marijuana, in città.