Incidente a Falcone, morto lo chef Alessio Terranova

Lo chef Alessio Terranova, 37 anni, è morto in un incidente sul ponte della statale 113, al confine tra Oliveri e Falcone, nel Messinese. Viaggiava a bordo di una Bmw bianca che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail. Inutile la corsa verso l'ospedale di Patti. Un altro passeggero dell'auto, un 33enne, è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale Fogliani di Milazzo. Terranova, originario di Falcone, tornava dall'esperienza come chef di Casa Sanremo, dove era aveva cucinato alcune sue note ricette.

Il sindaco: "Distrutti e smarriti"

''In meno di una settimana - ha commentato su Facebook il sindaco di Falcone - dall'immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita! Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell'atto non fatto".