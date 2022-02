Siracusa, estrae la pistola durante una lite: denunciato

A Noto, nel Siracusano, la polizia ha denunciato un uomo di 71 anni per porto abusivo di armi e minacce gravi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo, che si trovava in un'officina, ha avuto una lite con un individuo che in atteggiamento intimidatorio gli aveva mostrato un coltello.

La vicenda

Il 71enne ha estratto dal marsupio una pistola (per la quale aveva solo la detenzione ma non il porto), per intimorirlo e indurlo ad andare via. Gli agenti hanno sequestrato la pistola con le cartucce e le armi legittimamente detenute nell'abitazione dell'uomo. È in corso l'identificazione dell'uomo che aveva a sua volta minacciato il pensionato.