Covid Sicilia, 6.452 positivi e 1.747 ricoveri

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Sicilia

Sono 6.452 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 39.283 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 16,4% al ieri era al 15,5%. L'isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 258.176 con un aumento di 3.519 casi. I guariti sono 3.189 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 8.658. Sul fronte ospedaliero sono 1.607 ricoverati, con 7 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 140, con 8 casi in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.414 casi, Catania 1.595, Messina 801 Siracusa 834, Trapani 312, Ragusa 671, Caltanissetta 438, Agrigento 544, Enna 135.

16:56 - Vaccini, in Sicilia oggi 82.100 fiale di Moderna

Sono 82.100 fiale la prossima fornitura di vaccini anti-Covid in consegna da oggi in Sicilia da parte di Sda. Il corriere espresso di Poste Italiane consegnerà le nuove dosi Moderna ai centri ospedalieri dell'Isola di Palermo (20.300 fiale), Giarre (18.400), Milazzo (10.300), Erice Casa Santa (7.100), Agrigento (7.100), Siracusa (6.600), Ragusa (5.300), Caltanissetta (4.300) ed Enna (2.700)

12:56 - Vaccini, a Palermo somministrazioni anche in pizzeria

Vaccinazioni in pizzeria a Palermo per le terze dosi. Le inoculazioni sono eseguite nella pizzeria Mistral, zona Vergine Maria, da stamattina e fino alle 18. L'iniziativa rientra nel nuovo calendario dei vaccini itineranti approntato dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid a Palermo. Prossima tappa, il 5 febbraio, a Balestrate, scuola elementare Tuzzo, in via Vittorio Emanuele Orlando, ore 10-17. "Ogni volta siamo sempre più convinti che le vaccinazioni di prossimità siano la soluzione - dice Renato Costa commissario per l'emergenza covid - Il vaccino viene spiegato e questo serve per creare una cultura del vaccino anche per le generazioni future".



11:43 - A Palermo ritornano le vaccinazioni dal barbiere

Riprendono le somministrazioni del vaccino anti-covid dal barbiere. L'iniziativa, dopo il notevole successo dello scorso dicembre, lanciata da Nunzio Reina, parrucchiere palermitano e responsabile area produzione e benessere di Confesercenti Sicilia, in collaborazione con la struttura commissariale per l'emergenza Covid guidata da Renato Costa, sarà riattivata dal prossimo 16 febbraio, dalle 10 alle 13, mentre da domani sarà possibile prenotare. Reina aprirà le porte del suo salone di bellezza e benessere di via XX Settembre ai clienti che, tra un taglio di capelli e un trattamento di bellezza, hanno deciso di vaccinarsi. A disposizione di dottori e tecnici della squadra del commissario Costa, c'è una stanza attrezzata di tutto punto, con poltrona, sedia e scrivania. Ma la sala resterà aperta anche per chi volesse solo ricevere il siero anti Covid. Saranno i medici, comunque, a decidere se iniettare il vaccino ai clienti del coiffeur. Bisognerà presentarsi con la carta di identità e la tessera sanitaria. "Cominciamo il 16 febbraio, ma abbiamo già a disposizione altre date - dice Reina - Possono prenotarsi tutti, non solo i clienti, perché l'obiettivo è quello di agevolare le vaccinazioni, soprattutto per gli anziani, che spesso rinunciano per stanchezza. C'è voglia di tornare al più presto alla normalità. Spero che la mia categoria segua questa iniziativa - conclude - Sono stato contattato da molti miei colleghi da tutta Italia".

11:08 - A Catania meno donazioni sangue, raccolta straordinaria

"È un periodo difficile per i servizi trasfusionali e per i pazienti talassemici: lavoriamo circa quindicimila unità di globuli rossi ogni anno e di queste quasi la metà è destinata a loro. Vi è una difficoltà legata alla pandemia sia sul lato donatori, che spesso hanno un tampone positivo o sono ammalati di Covid o hanno semplicemente paura, sia sul lato operatori in quanto la maggior parte di medici e infermieri è impegnata nelle Usca e negli hub vaccinali con la conseguenza che vi è minor forza lavoro nei centri di raccolta". Lo ha affermato il direttore del servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ospedale Garibaldi Centro Catania Santi Sciacca aprendo a Catania una tre giorni di raccolta straordinaria di sangue su autoemoteca, organizzata in piazza Università dalla Fratres Catania Enna Messina in collaborazione con il Comune di Catania, che si concluderà domani e che ha l'obiettivo di incrementare le scorte di sangue nei centri trasfusionali in crisi per la pandemia che ha causato una brusca frenata alle donazioni. "L'amministrazione comunale - ha sottolineato l'assessore comunale alla Sanità Giuseppe Arcidiacono - aderisce con convinzione a questa iniziativa con lo spirito di vicinanza e tutela della salute cittadini. Si mette in evidenza un bene prezioso qual è il sangue, che in questo periodo pandemico diventa raro: donare non costa nulla e può salvare vite umane". "Mi auguro - ha aggiunto la presidente commissione comunale Igiene e Sanità" Sara Pettinato - che vengano a donare soprattutto i giovani affinché possano diventare donatori abituali". "Con queste tre giornate - ha detto il presidente della Fratres Catania Enna Messina Angelo Saliceci - ci poniamo l'obiettivo di cogliere la generosità dei catanesi in un momento di grande difficoltà per i centri trasfusionali nel corso di uno degli eventi più sentiti e partecipati per tutta la comunità cittadina, la festa di Sant'Agata, affinché in tanti compiano un gesto che è, al contempo, di solidarietà e di fede".



7:01 - In Sicilia 8.631 nuovi positivi e 1.760 ricoveri

Sono 8.631 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 55.622 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività scende al 15,5%. Gli attuali positivi sono 254.657 con un aumento di 4.000 casi. I guariti sono 4.936 mentre le vittime sono 49 e portano il totale dei decessi a 8.622. Sul fronte ospedaliero sono 1.612 i ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 148. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.979 casi, Catania 1.580, Messina 1.346, Siracusa 1.120, Trapani 604, Ragusa 903, Caltanissetta 615, Agrigento 608, Enna 230.