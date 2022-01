Giornata della Memoria, a Partinico installate 16 pietre d'inciampo

Sono 16 le 'pietre di inciampo' inaugurate oggi a Partinico (Palermo), con incisi i nomi di altrettanti partinicesi deceduti nei campi di concentramento, predisposte in collaborazione con l'Associazione nazionale Combattenti e Reduci, sezione di Partinico. Sempre oggi, Giorno della Memoria, si è svolta la cerimonia per ricordare le vittime delle persecuzioni durante il nazismo, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e dei Carabinieri in congedo. (LO SPECIALE - I FILM DA VEDERE - I LIBRI DA LEGGERE)

La cerimonia

Durante la cerimonia è stata deposta una corona di fiori ai piedi della stele eretta nel Giardino dei Giusti di tutto il mondo, in via Piersanti Mattarella; in seguito si è tenuta la manifestazione nella piazza antistante il monumento ai caduti dove nei giorni scorsi sono state posizionate le 16 pietre d’inciampo. I nomi incisi sono stati scanditi dagli studenti delle scuole che hanno anche condiviso con i presenti dei cenni sulla vita di ognuno dei 16 concittadini, ripercorrendone le vicende che li hanno condotti alla morte.