Sergio Mattarella trasloca dalla sua casa di Palermo a Roma

Il capo dello Stato trascorre in famiglia a Palermo le sue ultime ore da presidente. Secondo il programma, dovrebbe restare in Sicilia fino a martedì mattina

È in corso a Palermo, in via Libertà, il trasloco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che andrà a vivere a Roma , ma seguirà nel capoluogo siciliano le elezioni al Quirinale. Secondo il programma, dovrebbe restare in Sicilia fino a martedì mattina. La notizia è riportata anche dal Corriere della Sera .

Il trasloco

Questa mattina gli operai di un'impresa specializzata di Roma hanno caricato mobili e suppellettili dall’appartamento al sesto piano del palazzo in via Libertà su un loro camion, per portarli nella nuova abitazione del capo dello Stato nella Capitale. Mattarella trascorre in famiglia le sue ultime ore da presidente e i suoi figli sono arrivati da Roma per aiutarlo nel trasloco.