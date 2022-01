Quirinale, Mattarella a messa a Palermo. "Grazie Presidente"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tornato a Palermo in occasione della fine del suo mandato (LO SPECIALE - IL SONDAGGIO - LE CURIOSITÀ), stamattina ha lasciato la sua abitazione per recarsi a messa. Il Capo dello Stato partecipa alla funzione religiosa che si celebra nella chiesa all'interno della caserma del comando Legione Carabinieri, in corso Vittorio Emanuele. Mattarella ha salutato con la mano la folla di curiosi che lo attendeva fuori di casa e ha risposto con un sorriso al grido "Grazie presidente". Trascorrerà nel capoluogo siciliano la giornata in attesa della prima votazione di domani a Montecitorio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica (I NOMI IN LIZZA - COME FUNZIONA L'ELEZIONE). Dovrebbe rientrare a Roma martedì ma potrebbe anticipare già a domani nel caso dell'elezione del suo successore già al primo scrutinio.