Messina, aveva un arsenale in casa: arrestato pastore

Armi e munizioni sono stati sequestrati dai carabinieri a Messina. I militari hanno arrestato un pastore di 43 anni. Nel corso della perquisizione di un veicolo e della casa dell'uomo, sono stati trovati un fucile calibro 16 con matricola abrasa, un revolver in pessimo stato di conservazione, un ordigno artigianale tipo "bomba carta", due coltelli, oltre 3.600 cartucce di vario calibro e circa due chili di polvere da sparo di vario tipo.

Il sequestro

Le armi e il munizionamento sono stati sequestri e saranno inviati al Reparto investigazioni scientifiche carabinieri di Messina per gli esami balistici, mentre sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza della pistola e del fucile.