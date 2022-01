Droga, arrestato 34enne a Taormina con un chilo di marijuana

L'uomo grazie alle unità cinofile è stato sorpreso in possesso dello stupefacente, nascosto nel suo scooter

Un 34enne è stato arrestato dai carabinieri a Taormina (Messina) per spaccio di droga. L'uomo grazie alle unità cinofile è stato sorpreso in possesso di marijuana e cocaina: nascosti nel suo scooter sono stati trovati vari involucri contenenti oltre un chilo di cannabis e 11 dosi di cocaina per complessivi 13,5 grammi. Rinvenuti anche circa 4mila euro, ritenuti ricavato dell'attività illecita.