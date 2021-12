Esplosione Ravanusa, indagati vertici di Italgas

Coinvolte dieci persone. Il fascicolo, che ipotizza i reati di disastro colposo ed omicidio colposo plurimo, è stato aperto come atto dovuto per eseguire l'incidente probatorio nel luogo della tragedia

Dieci persone, vertici nazionali e regionali di Italgas, risultano indagate dalla procura di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta sull'esplosione avvenuta a Ravanusa l'11 dicembre. A causa della deflagrazione sono morte nove persone, compresa una donna al nono mese di gravidanza (L'ESPLOSIONE - LE VITTIME - I FUNERALI).

L'inchiesta

Il fascicolo, che ipotizza i reati di disastro colposo ed omicidio colposo plurimo, è stato aperto come atto dovuto per eseguire la prossima settimana un incidente probatorio, e quindi irripetibile, nel luogo della tragedia, in via Trilussa. La notifica degli avvisi di garanzia è in corso.