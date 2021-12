Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Sicilia il numero di contagi supera quota 2mila, soglia che non si registrava da mesi. La Regione si prepara a fronteggiare la probabile nuova ondata del virus con la riconversione dei posti letto ordinari in Covid negli ospedali. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

In Sicilia il numero di contagi supera quota 2mila, soglia che non si registrava da mesi. La Regione si prepara a fronteggiare la probabile nuova ondata del virus con la riconversione dei posti letto ordinari in Covid negli ospedali. "Si sta tornando al modello della seconda ondata di emergenza Covid con la riconversione dei posti-letto a fisarmonica negli ospedali siciliani, a seconda delle esigenze e della curva dei contagi. Stiamo lavorando per farci trovare pronti, vista la situazione", conferma Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell'assessorato della Salute.