I medici di base per il fermo dei mezzi non hanno potuto raggiungere le due isole. Sono comunque presenti le guardie mediche

Gli aliscafi della Liberty Lines viaggiano regolarmente da e per Eolie, nonostante il mare mosso per il vento che soffia ovest-sud-ovest. Solo Alicudi e Filicudi sono isolate. I medici di base per il fermo dei mezzi non hanno potuto raggiungere le due isole. Sono comunque presenti le guardie mediche. (IL METEO IN SICILIA)