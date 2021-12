Terremoto alle Eolie, registrata scossa di magnitudo 2.8

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata al largo delle Eolie dall'Ingv di Catania. Il sisma è stato rilevato ad una profondità di 16,1 chilometri ed a 8,7 chilometri da Alicudi Porto. La scossa non è stata avvertita dagli abitanti e non ha causato danni. Nell'isola delle Eolie nei giorni scorsi vi era stato un sciame sismico con cinque scosse in un giorno e altre due il giorno dopo.