Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:01 - In Sicilia 662 casi su oltre 32mila tamponi

Sono 662 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, a fronte di 32.711 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 729. Il tasso di positività scende al 2%. Gli attuali positivi sono 12.560 con un decremento di 77 casi. I guariti sono 748, mentre le vittime sono quattro e portano il totale dei decessi a 7.218. Sul fronte ospedaliero restano 351 i ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 44 un ricoverato. Il contagio nelle singole province vede Palermo con 81 casi, Catania 186, Messina 105, Siracusa 74, Ragusa 18, Trapani 85, Caltanissetta 47, Agrigento 65, Enna 14.