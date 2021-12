Siracusa, colpisce il figlio di 7 anni: arrestato per maltrattamenti

A Siracusa un uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la compagna e il figlio di sette anni. Secondo la polizia, l'uomo prima avrebbe aggredito la compagna in presenza dei figli minori e, nel corso della lite, per entrare nella camera da letto dove si era rifugiata la donna, avrebbe aperto violentemente con un calcio la porta che, aprendosi, avrebbe colpito il bambino. L'uomo è accusato anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché in seguito alla perquisizione sono state trovate otto dosi di cocaina.