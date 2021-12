Cadavere sull’Etna, ritrovata pagina di necrologi accanto al corpo

Sulla pagina del quotidiano “La Sicilia”, datato 15 dicembre 1978, sono presenti dodici nomi di persone decedute. Sono in corso accertamenti

E' stata rinvenuta, accanto ai resti umani scoperti nelle scorse settimane in una grotta sull'Etna, un foglio di giornale con dei necrologi. Presenti sulla pagina del quotidiano “La Sicilia”, datato 15 dicembre 1978, dodici nomi. Lo riporta La Repubblica. Sono in corso accertamenti degli investigatori del Gruppo di Catania delle Fiamme Gialle per collegare i nominativi presenti sulla pagina al corpo.