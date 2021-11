Cadavere sull'Etna, secondo la figlia potrebbe essere Mauro De Mauro

Secondo Franca De Mauro, figlia del giornalista Mauro De Mauro, scomparso a Palermo il 16 settembre 1970, potrebbero essere del padre i resti umani ritrovati in una grotta alle pendici dell’Etna. La donna, leggendo sui media che i resti scoperti risalirebbero a un periodo compatibile con la scomparsa del padre e che il cadavere presenterebbe malformazioni a naso e bocca, ha segnalato il suo caso agli inquirenti. La donna non ha però riconosciuto alcun oggetto trovato accanto al corpo, inoltre nelle tasche dell’abito c'era un pettine e la De Mauro esclude che il padre lo portasse con sé. A riportare la notizia è La Sicilia.

Il ritrovamento del cadavere

I resti sono stati trovati dai militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi. Secondo i rilievi il decesso dell'uomo, dall'apparente età di 50 anni, alto circa un metro e settanta e con delle malformazioni congenite a naso e bocca, risalirebbe a un periodo compreso tra la fine degli anni Settanta e gli anni Novanta. Sembra che l'uomo sia entrato volontariamente nella grotta, difficilmente accessibile, e che sia morto per cause non violente, probabilmente non è riuscito ad uscire. A trovare il corpo è stato il fiuto del cane da ricerca e soccorso Halma, un pastore tedesco della Guardia di Finanza, che abbaiava e dava evidenti segni di interessamento all'ingresso della grotta. Oltre che vagliare le denunce di scomparsa, gli investigatori hanno diffuso il dettaglio degli abiti che indossava: lunghi pantaloni scuri, una camicia chiara a righe, un leggero maglione di lana, una cravatta nera, una mantellina di nylon verde scuro, un cappello di lana con pon-pon e degli scarponcini Pivetta n. 41. Rinvenuti anche delle monete di vecchie lire e un orologio Omega con cinturino e un piccolo pettine con custodia.