Siracusa, abusi edilizi: denunciato operaio con reddito cittadinanza

I proprietari dell'immobile, per i quali è prevista una sanzione amministrativa, sono stati anche segnalati alla Procura

A Rosolini, nel Siracusano, la guardia di finanza ha sequestrato un immobile in costruzione, realizzato in assenza delle autorizzazioni amministrative da un operaio che ha indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. I militari hanno notato un operaio che lavorava in una proprietà privata.

Gli accertamenti

Dai riscontri è emerso che i lavori e la struttura di oltre 90 metri quadri, realizzata su un battuto di cemento di circa 200 metri quadri, erano stati avviati senza autorizzazione. L'operaio, impiegato in nero presso il cantiere, è risultato percettore del reddito di cittadinanza. I proprietari dell'immobile, per i quali è prevista una sanzione amministrativa, sono stati anche segnalati alla Procura. L'irregolarità è stata segnalata all'Inps per l'avvio della procedura di revoca del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite che ammontano a oltre quattromila euro. L'operaio è stato denunciato.