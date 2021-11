Frana a Taormina, chiusa strada per A-18

Bloccato a scopo precauzionale il passaggio dei mezzi. Restano agibili per raggiungere la città le vie Crocefisso e Luigi Pirandello

Chiusa al traffico, a seguito di una grossa frana la via Mario e Nicolò Garipoli, arteria che conduce dal casello dell'A/18 di contrada Spisone fino al centro storico di Taormina. Sul posto sono intervenuti ore fa i pompieri. Bloccato a scopo precauzionale il passaggio dei mezzi. Restano agibili per raggiungere la città le vie Crocefisso e Luigi Pirandello. In mattinata è atteso un sopralluogo della Polizia Locale e dell'ufficio tecnico comunale.