Migranti, soccorse 420 persone: portate a Lampedusa e Porto Empedocle

Due barconi in difficoltà, con 420 persone a bordo, sono stati soccorsi dalla Guardia costiera italiana, le persone salvate sono state portate a Lampedusa e Porto Empedocle. (LO SPECIALE MIGRANTI)

I soccorsi in mare

Una motovedetta Sar della Guardia costiera ha soccorso un barcone in difficoltà con 70 migranti a bordo, tutti sono stati tratti in salvo e portati in sicurezza a Lampedusa. Non risultano dispersi. Nel frattempo, la nave Dattilo della Guardia costiera si è diretta con più di 350 migranti a Porto Empedocle. La scorsa notte è stata infatti impegnata in una complessa operazione di soccorso, durata diverse ore, in favore di un peschereccio a più di 70 miglia dalle coste siciliane, in area di responsabilità Sar italiana. L'unità era in pericolo a causa delle pessime condizioni meteomarine e dell'elevato numero di persone presenti a bordo. Il Centro operativo nazionale della Guardia costiera ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto nave Dattilo e motovedette. I migranti, tra cui più di 40 minori, sono stati tratti in salvo a bordo delle motovedette e successivamente trasbordati su nave Dattilo. Hanno concorso alle operazioni, sotto il coordinamento della Guardia costiera italiana, un aereo Atr42 della Guardia costiera, un velivolo Frontex nonché quattro navi mercantili presenti in zona, che, viste le complesse condizioni meteomarine presenti nell'area, sono state impiegate per mitigare l'impatto del vento sulle operazioni, agevolando così il trasbordo in sicurezza dei migranti in difficoltà