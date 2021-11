Migranti, persi i contatti con barca alla deriva al largo di Lampedusa

Alarm Phone ha perso i contatti con i circa 75 migranti che ieri sera avevano lanciato una richiesta di aiuto da un'imbarcazione alla deriva a circa 50 miglia dalla costa di Lampedusa, in balia del forte vento. "Dove sono? Abbiamo perso contatto con le circa 75 persone in pericolo 17 ore fa. Le autorità italiane e maltesi - accusa Alarm Phone - si rifiutano di fornire informazioni. Le autorità tunisine hanno sospeso le ricerche. Le persone non sono arrivate a Lampedusa e i parenti sono preoccupati. Non lasciatele annegare”. (CRISI MIGRANTI)