Incidente a Milazzo, si scontra con un’auto: muore 38enne

Un uomo di 38 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri nel quartiere di Fiumarella, a Milazzo. La vittima, dipendente di una società marittima di antinquinamento, stava rientrando a casa a bordo della sua vespa dopo il turno di lavoro quando si è scontrato con una vettura proveniente dal senso inverso. L’impatto è stato fatale per l’uomo, che già una ventina di anni fa era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.