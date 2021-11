Migranti, 29 persone sbarcate a Lampedusa nella notte

Intanto, nelle acque antistanti l'isola, la nave Ocean Viking è in attesa dell'indicazione di un porto sicuro di sbarco

Un barchino con a bordo 29 migranti, tra cui 13 donne e 3 minori, è arrivato questa notte a Lampedusa, raggiungendo il molo commerciale. Il gruppo di tunisini è stato portato all'hotspot di contrada Imbriacola.

Ieri sull'isola si era registrato un altro approdo di 67 tunisini, tra cui una donna e 13 minori non accompagnati. Nell'ultima settimana sono oltre 500 i migranti sbarcati a Lampedusa.

Ocean Viking attende porto sicuro

Intanto, nelle acque antistanti l'isola, la nave Ocean Viking è in attesa dell'indicazione di un porto sicuro di sbarco. A bordo della nave umanitaria di Sos Mediterranée sono rimasti in 306: ieri si è registrata l'ennesima evacuazione sanitaria urgente. Un minore, assieme al fratello più piccolo, sono stati portati via dai militari della Guardia costiera che li hanno sbarcati a Lampedusa. I due minori sono stati portati al Poliambulatorio.