Palermo, le 5 mostre da non perdere a novembre

“Torsioni, labirinti. Forme e scritture asemiche del terzo millennio”, "Cara Palermo…", “The Pavilion”. Sono solo alcune delle nuove mostre fruibili a Palermo durante il mese di novembre. Continua a Palazzo Bonocore “Van Gogh Multimedia & Friends", mentre fino al 16 dicembre all’Istituto Cervantes è aperta “Il Mediterraneo, un mare che ci unisce. Valencia-Palermo. Omaggio a Miquel A. Guillem”.

Mese di Novembre 2021

“Torsioni, labirinti. Forme e scritture asemiche del terzo millennio”

Nello spazio espositivo della Foresteria di Palazzo Belmonte Riso, sede del Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, è visitabile fino al 22 novembre la mostra “Torsioni, labirinti. Forme e scritture asemiche del terzo millennio”, personale di Enzo Tardia a cura di Tanino Bonifacio e Aldo Gerbino. Esposta un’accurata selezione di lavori dell’artista che coprono l’arco temporale dal 2013 al 2021. La mostra è corredata da un catalogo con testi introduttivi di Luigi Biondo e Alberto Samonà, e da un registro critico firmato da Aldo Gerbino, Tanino Bonifacio, Francesco Gallo-Mazzeo e Margherita Musso.

"Cara Palermo…"

Si chiama “Cara Palermo…” la nuova mostra di Claudio Cionini, inaugurata sabato 30 ottobre e fruibile fino al 30 novembre. È la prima esposizione dell’artista interamente dedicata al capoluogo siciliano. Catalogo in galleria. La mostra, allestita alla "Lupo Art galleria d’arte”, è aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.

“The Pavilion”

Fino al 30 novembre, allo Spazio Incolto ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo prosegue “The Pavilion”, organizzato dall’Associazione Culturale Insula. Protagonista è Eva Schlegel, una delle artiste austriache più rinomate a livello internazionale, che per l’occasione ha considerato la città, con il suo spazio pubblico, e i fruitori parte attiva del progetto espositivo, curato da Gerald Matt e Jürgen Weishäupl. Fulcro del percorso sono le sue sculture tridimensionali, in movimento nello spazio virtuale, sviluppate con i due architetti e media artist Valerie Messini e Damjan Minovski. Con le sue opere, come ad esempio un cielo stellato scintillante o una stella di ghiaccio, Schlegel è capace di trasportare tutti i visitatori in un mondo di meraviglia pieno di fantasia e poesia.

“Van Gogh Multimedia & Friends"

Fino al 20 febbraio 2022, a Palazzo Bonocore di Palermo, in piazza Pretoria, è fruibile la mostra "Van Gogh Multimedia & Friends", che racconta la vita e le opere del pittore. L’esposizione è stata ideata e realizzata da Navigare srl e curata dalla professoressa Giovanna Strano. Si tratta di una mostra multimediale, in italiano e inglese, una full immersion tra musica e colori, che prende in esame, attraverso proiezioni in diversi monitor, diversi periodi dell’attività artistica del pittore. Il percorso consente di approfondire la straordinaria creatività di Van Gogh ed è organizzato per aree tematiche.

“Il Mediterraneo, un mare che ci unisce. Valencia-Palermo. Omaggio a Miquel A. Guillem”

Fino al 16 dicembre è aperta al pubblico la mostra “Il Mediterraneo, un mare che ci unisce. Valencia-Palermo. Omaggio a Miquel A. Guillem” presso l’Istituto Cervantes di Palermo. Un’esposizione che vuole “fare da ponte tra le istituzioni culturali ed educative della Spagna e della Sicilia” ed “essere luogo di incontro tra artisti italiani e spagnoli”, uniti dal Mediterraneo, come spiega Beatriz Hernanz Angulo, direttrice dell’Istituto, sottolineando che questo era un tema molto caro proprio a Guillem. Frutto della sinergia di diversi enti e istituzioni culturali quali l'Università Politecnica di Valencia, l'Accademia di Belle Arti di Palermo e lo stesso Istituto Cervantes, l'esposizione accoglie opere di artisti spagnoli e italiani: Sara Alvarez, Dolores Furió, Susana G. Rams, Carmelo Gabaldón, Francesca Genna, Beatriz Herráiz, Gema Hoyas, Massimo La Sorte, M. Ángeles López, María Lorenzo, Ricardo Maniscalchi, Nélida Mendoza, Sergio Pausig, Blanca Rosa Pastor, Pepa L. Poquet, M. Carmen Poveda.