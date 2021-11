Palermo, aveva una piantagione indoor di marijuana: arrestato

La piantagione era attrezzata con 10 lampade alogene, tre condizionatori dotati di appositi cestelli aeratori, un idrometro, una centralina temporizzata, una pompa per irrigazione e diversi fertilizzanti

A Palermo un uomo di 56 anni è stato arrestato dalla polizia: è accusato di coltivazione di marijuana e furto di energia elettrica. In casa, nel quartiere Oreto, gli agenti hanno trovato una serra con 102 vasi. La piantagione era attrezzata con 10 lampade alogene, tre condizionatori dotati di appositi cestelli aeratori, un idrometro, una centralina temporizzata, una pompa per irrigazione e diversi fertilizzanti. Sono stati trovati anche 150 grammi di marijuana già essiccati e tutto il materiale per confezionare la droga. Lampade e condizionatori erano alimentari con un allaccio abusivo.