Migranti, sbarcate 119 persone sulle coste del Siracusano

La scorsa notte 119 persone sono sbarcate sulle coste di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. I migranti, di nazionalità afghana, sono stati intercettati dai carabinieri e dalla polizia ed erano a bordo di una barca a vela di circa 20 metri. Completate le procedure di identificazione, il personale sanitario ha effettuato il test anti Covid prima di accompagnarli su una nave per la quarantena che si trova ormeggiata nel porto di Augusta. Secondo gli investigatori la barca sarebbe salpata nei giorni scorsi da un porto in Grecia o in Turchia. Forse gli scafisti hanno atteso per effettuare la pericolosa traversata che si allontanasse l'uragano Apollo dalle coste siciliane. In totale sono arrivati 84 uomini, 19 donne e 17 minorenni.