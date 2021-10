Siracusa, auto distrutta dall'esplosione di una bomba carta

Gli investigatori indagano per acquisire ulteriori elementi su quello che appare come un avvertimento, il quarto avvenuto con lo stesso modus operandi

Un piccolo ordigno rudimentale è esploso intorno alle 3 di notte in via Panico, zona Nord di Siracusa. L'esplosione ha distrutto un'autovettura che si trovava parcheggiata. Gli agenti della squadra mobile di Siracusa indagano per acquisire ulteriori elementi su quello che appare come il quarto avvertimento avvenuto con lo stesso modus operandi. Gli investigatori stanno visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.