Incidente stradale a Lipari, muore ragazza: quattro giovani feriti

Una donna di 26 anni è morta e altri quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Lipari, nel rettilineo di Castellaro. La vittima era bordo di una Renault Clio con altre quattro persone, due ragazze e due ragazzi, che per cause ancora in corso di accertamento si è schiantata contro un albero gigante di pino.

I soccorsi

Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Sono stati i vigili del fuoco a estrarre i corpi dei cinque giovani e ad accertare la morte della 26enne che era seduta nella parte posteriore dell'auto. Ferito gravemente il guidatore, mentre sembrano meno gravi le condizioni degli altri tre giovani che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale.