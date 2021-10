Messina, eseguite ordinanze nei confronti di tre minori per rapina

Il fatto risale allo scorso 15 settembre, quando, in via Dei Mille a Messina, i tre hanno avvicinato la vittima e l'hanno scaraventata per terra, impossessandosi del suo borsello

La polizia ha eseguito a Messina tre ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti minorenni, tra i 15 e i 17 anni, ritenuti responsabili in concorso di una rapina. Due di loro sono finiti in carcere e uno in comunità. Il fatto risale allo scorso 15 settembre, quando, in via Dei Mille a Messina, i tre hanno avvicinato la vittima e l'hanno scaraventata per terra, impossessandosi del suo borsello. La polizia li ha indviduati estrapolando le immagini registrate da sistemi di videosorveglianza di esercizi commerciali vicini al luogo della rapina.