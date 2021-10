Vulcano, rilevata una nuova fumarola vicino alla spiaggia di Levante

Preoccupazione si registra da parte degli isolani di Vulcano, nelle Eolie, per una nuova fumarola che è stata notata nei pressi del laghetto termale e della spiaggia di Levante. Subito è scattato il monitoraggio dell'Ingv e la zona è stata recintata. Continuano a registrarsi valori sempre alti nella sommità del cratere e in zona Porto Levante, ai piedi del Vulcano.

Ville confiscate alla mafia a disposizione dei tecnici

Il sindaco Marco Giorgianni ha riferito che a Vulcanello, alcune delle villette confiscate alla mafia e donate al Comune di Lipari, saranno messe a disposizione per realizzare un Centro di coordinamento e rafforzamento del monitoraggio e anche per poter ospitare in caso di necessità vulcanologici, tecnici e forze dell'ordine. Le 13 villette quattro anni fa furono assegnate al Comune dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità.