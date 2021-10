Migranti: due sbarchi nella notte a Lampedusa, arrivati in 31

Per i due gruppi, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola

Trentuno migranti sono arrivati nella notte a Lampedusa a bordo di due imbarcazioni. Il primo barchino con 16 persone a bordo, tra cui due donne, è stato intercettato dal pattugliatore della Guardia di finanza a circa 11 miglia dall’isola. Le persone a bordo sono state trasbordate, lasciando il barchino alla deriva.

In seguito 15 tunisini sono approdati autonomamente sull'isola. I militari della locale tenenza delle Fiamme gialle li hanno bloccati al molo commerciale intorno alle 3.30. L’imbarcazione di circa 6 metri utilizzata per la traversata è stata sequestrata. Per entrambi i gruppi, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola.