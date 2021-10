Lo rende noto l'Anas. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto anche un veicolo

Un ciclista è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 115 "Sud Occidentale Sicula" che è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in prossimità di Siracusa. Lo rende noto l'Anas. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto anche un veicolo.