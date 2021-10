Maltempo, Palermo sotto l'acqua: allagamenti e paura per frana

Interessati la borgata marinata di Mondello, l'adiancente Partanna, gli assi viari strategici di via Francesco Crispi,le carreggiate e i sottopassi di via Regione siciliana, così come corso Calatafimi e le parallele

Pioggia ininterrotta a Palermo dove da ieri pomeriggio nubifragi, acquazzoni e allagamenti interessano la città. Anche nella notte e in queste prime ore del giorno i temporali continuano a bagnare il capoluogo. Strade, case, negozi, garage e cantine invasi dall'acqua. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco tra centro e periferie. Interessati la borgata marinata di Mondello, l'adiancente Partanna, gli assi viari strategici di via Francesco Crispi,le carreggiate e i sottopassi di via Regione siciliana, così come corso Calatafimi e le parallele. (IL METEO IN SICILIA)

La situazione

A Partanna Mondello, in via Grotte, le abitazioni e i negozi sono stati minacciati da una frana con un fiume d'acqua e fango che ha attraversato intere arterie. Le squadre dei pompieri hanno dovuto liberare automobilisti intrappolati nelle loro auto, soccorrere negozianti e residenti. Allagamenti e smottamenti anche nel Trapanese, nella zona di San Vito, a Makari. Per oggi il bollettino della Protezione civile regionale ha previsto l'allerta gialla in buona parte dell'Isola e arancione in un ampio tratto delle costa tirrenica e nel Catanese.