Maltempo, nubifragio su Palermo: allagamenti e frane

Un nubifragio si è abbattuto su Palermo e ha causato disagi e gravi danni, in particolare nella borgata di Partanna Mondello. Le strade si sono trasformate in un fiume di fango. Una frana sta minacciando alcune abitazioni in via Grotte di Partanna. Diverse squadre sono al lavoro con le ruspe per liberare le strade dal fango e per cercare di soccorrere i residenti rimasti intrappolati nelle auto o nelle abitazioni.

“La situazione è drammatica”

Sul posto anche il consigliere comunale Ottavio Zacco: "I vigili del fuoco sono impegnati nella zona della frana ma le abitazioni sono invase dall'acqua e dal fango. Ho chiesto alla protezione civile di portare le pompe idrovore, la situazione è drammatica