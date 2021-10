Ordigni esplosi a Siracusa, in città Commissione regionale antimafia

Dopo le esplosioni avvenute in città, oggi i commissari incontrano il prefetto Giuseppa Scaduto e i rappresentanti dei vertici cittadini e provinciali delle forze dell'ordine

A seguito degli ordigni fatti esplodere negli scorsi giorni in diversi punti della città, oggi a Siracusa giunge la Commissione regionale antimafia, presieduta da Claudio Fava. Alle 10 è in programma un tavolo tra i commissari, il prefetto Giuseppa Scaduto e i rappresentanti dei vertici cittadini e provinciali delle forze dell'ordine. A seguire, alle 12, si tiene l’incontro con i giornalisti.

Le esplosioni

Sono almeno tre gli episodi accertati nelle ultime settimane. Un primo ordigno, di piccole dimensioni, è esploso lo scorso 19 settembre davanti all'ingresso di un bar in viale Santa Panagia, zona nord di Siracusa, di fronte al Tribunale, causando lievi danni all’edificio. Pochi giorni più tardi, il 25 settembre, una seconda esplosione è avvenuta davanti a un negozio di fiori, nella stessa zona della città, mentre il 30 settembre una bomba carta è deflagrata davanti a un pub-panineria in via Filisto, danneggiando la saracinesca del locale.