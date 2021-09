Siracusa, ordigno esplode davanti all'ingresso di un bar

Un piccolo ordigno è esploso davanti all'ingresso di un bar in viale Santa Panagia, zona nord di Siracusa, di fronte al Tribunale. Il locale ha riportato danni lievi. Sulla vicenda indagano i carabinieri che ascolteranno nelle prossime ore il proprietario. In corso inoltre l'acquisizione dei filmati delle telecamere dei circuiti di video sorveglianza in zona. L'ipotesi più accreditata sembra essere quella del racket delle estorsioni.

Nei mesi scorsi, una bomba è esplosa davanti una tabaccheria ma al momento i due episodi non sembrano essere collegati.