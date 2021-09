Diportista disperso in mare: trovati resti imbarcazione nel Trapanese

I pezzi della barca, che sarebbe dunque naufragata, sono stati localizzati nella zona al largo del golfo di Castellammare del Golfo, in un tratto marino molto profondo

Sono stati trovati alcuni resti dell'imbarcazione di un imprenditore palermitano 49enne, scomparso in mare mentre era in navigazione con la sua barca a vela da San Vito Lo Capo a Balestrate. Alcuni pezzi dell'imbarcazione, che sarebbe dunque naufragata, sono stati localizzati nella zona al largo del golfo di Castellammare del Golfo, in un tratto di mare molto profondo. Durante la traversata le condizioni meteo erano buone e il mare calmo.